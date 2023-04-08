Ватикан, схоже, впевнений в тому, що війну проти України одноосібно веде Путін, а не весь російський народ в цілому.

Спроби Ватикана зрівняти жертву і агресора в поточній війні образливі для українців і дискредитують концепцію миру. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Обурення українських дипломатів викликало рішення Ватикану звести разом представника України і Росії під час Хресної ходи в Римі на Страсну п'ятницю.

"Цьогорічна хода була знову затьмарена спробою прирівняти жертву та агресора", - заявив Ніколенко.

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За його словами, Святий Престол проігнорував аргументи української сторони, яка вважає "образливою" спільну участь у процесії українського і російського підлітків.

"Спільна участь українця та росіянина спотворює дійсність, в яку Росія занурила українців, втілюючи проти них геноцид. Ба більше, такий крок підриває принципи справедливості та загальнолюдської моральності, дискредитує концепцію миру та братерства", – заявив дипломат.

За словами Ніколенка, спроба "поставити знак рівності" між стражданнями українців і стражданнями росіян в даному випадку не сприяє примиренню.

"Примирення може настати лише після української перемоги, покарання всіх російських злочинців, покаяння за завдані страждання та прохання пробачення перед українцями", – підкреслив речник МЗС.

Спроби Ватикану примирити українців і росіян

Минулого року на Великдень Ватикан вирішив влаштувати акцію примирення між українцями та росіянами. Під час Хресної ходи нести хрест довірили двом жінкам – українці та росіянці. В Україні цей жест примирення у розпал війни, яку росіяни і не думали припиняти, визнали образливим.

Цього року Ватикан вирішив в точності повторити торішній досвід з примиренням українців і росіян, задіявши цього разу двох підлітків, що символізують кожен свій народ. Україну представляв хлопчик з Маріуполя, а Росію – підліток, який втратив на війні в Україні брата, батька і діда.

Очевидно, що спроби жорстко провести знак рівності між Україною і Росією є усвідомленою політикою Ватикану. На це вказує і небажання самого Папи Римського їхати в Україну без того, щоб в цій же поїздці відвідати відразу і Москву.

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