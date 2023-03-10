Понтифік вважає, що війна в Україні - це конфлікт інтересів декількох "імперій", не лише Росії.

Папа Римський Франциск зробив неоднозначну заяву з приводу війни в Україні. На його думку, конфлікт розпалює не лише Російська Федерація, а ще декілька зацікавлених в цьому "імперій".

Про це понтифік заявив в інтерв'ю італійсько-швейцарському телебаченню RSI. Папа Римський вважає, що до війни в Україні причетна не тільки Росія: вона також йде на користь інтересам "інших імперій", цитує видання Reuters.

Він висловив готовність особисто поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним для того, щоб врегулювати ситуацію та досягти миру, пише видання.

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Також Франциск не виключив своєї майбутньої відставки. За його словами, це можливо в разі, якщо він відчує втому та втратить здатність керувати Римсько-католицькою церквою.

"Втома, яка не дозволяє вам бачити речі чітко. Відсутність ясності, знання того, як оцінювати ситуації", - пояснив він.

Франциск додав, що наразі йому "трохи соромно" очолювати Римсько-католицьку церкву на інвалідному візку - ним понтифік змушений користуватися через проблеми з коліном.

Як відомо, його попередник Папа Римський Бенедик помер 22 грудня 2022 року від хвороби - він подав у відставку у 2013 році за станом здоров'я та став першим Папою, який вчинив так, за 600 років.

Папа Римський Франциск готовий до перемовин з Путіним та Зеленським

Нагадаємо, що на початку лютого Папа Римський Франциск заявив про свої наміри "примирити" лідера РФ Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського. Він заявив про свою готовність провести с політиками особисту зустріч.

При цьому за рік повномасштабної війни в України Франциск жодного разу не приїхав до Києва. В коментарі журналістам під час прес-конференції, присвяченій його прибуттю з Південного Судану до Риму, він заявив, що в "нього не було такої можливості".

Пізніше у Ватикані заявили, що понтифік не хоче відвідувати Київ, не відвідавши при цьому Москву. Там уточнили, що в разі планування відповідного турне - Папа Римський відвідає дві країни одночасно.

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