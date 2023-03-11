Папа Римський Франциск готовий приїхати до Києва, але тільки за умови, що другим пунктом цієї поїздки стане відвідування Москви. Проте Кремль на такий візит не згоден. Про це понтифік заявив в інтерв'ю аргентинському виданню La Nacion.
"Я готовий поїхати до Києва. Я хочу до Києва. Але за умови поїздки [і] в Москву. Я поїду в обидва місця або в жодне", – заявив він.
На репліку журналістки, що поїздка до Москви сьогодні неможлива, Франциск визнав цей факт, але висловив надію на зміну обставин.
"Ми сподіваємось, що зможемо це зробити, так. Я не закрив ці двері", – заявив понтифік.
При цьому Франциск зізнався, що на другий день російського вторгнення в Україну він хотів поговорити з Володимиром Путіним телефоном, але російська сторона відхилила запит.
Війна в Україні - позиція Ватикану
Ватикан неодноразово пропонував себе в якості посередника в можливих переговорах між Україною і Росією. При цьому Ватикан засудив російське вторгнення.
Однак українській громадськості більше запам'яталися спірні і неоднозначні дії і висловлювання Папи Римського. Так, на минулий Великдень у Ватикані відбулася хресна хіда за участю українки і росіянки в якості основних дійових осіб у церемонії. Багато українців обурилися таким жестом.
Також Папа Франциск раніше відзначився заявою, що Захід нібито спровокував Путіна на вторгнення в Україну, і словами "безневинна жертва війни", сказаними на адресу вбитої в Москві пропагандистки Дар'ї Дугіної.