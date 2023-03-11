Понтифік не хоче відвідувати Україну без одночасного візиту і в Росію теж.

Папа Римський Франциск готовий приїхати до Києва, але тільки за умови, що другим пунктом цієї поїздки стане відвідування Москви. Проте Кремль на такий візит не згоден. Про це понтифік заявив в інтерв'ю аргентинському виданню La Nacion.

"Я готовий поїхати до Києва. Я хочу до Києва. Але за умови поїздки [і] в Москву. Я поїду в обидва місця або в жодне", – заявив він.

На репліку журналістки, що поїздка до Москви сьогодні неможлива, Франциск визнав цей факт, але висловив надію на зміну обставин.

Відео дня

"Ми сподіваємось, що зможемо це зробити, так. Я не закрив ці двері", – заявив понтифік.

При цьому Франциск зізнався, що на другий день російського вторгнення в Україну він хотів поговорити з Володимиром Путіним телефоном, але російська сторона відхилила запит.

Війна в Україні - позиція Ватикану

Ватикан неодноразово пропонував себе в якості посередника в можливих переговорах між Україною і Росією. При цьому Ватикан засудив російське вторгнення.

Однак українській громадськості більше запам'яталися спірні і неоднозначні дії і висловлювання Папи Римського. Так, на минулий Великдень у Ватикані відбулася хресна хіда за участю українки і росіянки в якості основних дійових осіб у церемонії. Багато українців обурилися таким жестом.

Також Папа Франциск раніше відзначився заявою, що Захід нібито спровокував Путіна на вторгнення в Україну, і словами "безневинна жертва війни", сказаними на адресу вбитої в Москві пропагандистки Дар'ї Дугіної.

Вас також можуть зацікавити новини: