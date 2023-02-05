Він сказав, що хотів поїхати до Москви ще на початку повномасштабного вторгнення.

Папа Римський Франциск заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним для обговорення війни в Україні.

На прес-конференції, присвяченій рейсу, який доставив його з Південного Судану до Риму, Франциск сказав, що відкритий для зустрічі з обома президентами, пише Corriere della Sera. Також понтифік пояснив, чому досі не приїхав в Україну.

"До Києва я не поїхав, тому що поїхати не було можливості. На другий день війни я зайшов в російське посольство, я хотів поїхати в Москву поговорити з Путіним і там начебто було маленьке віконце, потім міністр Лавров сказав, що подивимося, потім... Це неможливо пояснити, це було внутрішнім поривом, це не було заплановано", - сказав він.

Відео дня

Також Папа Римський додав, що війна йде не тільки в Україні. "Так, є війни важливіші через той шум, який вони створюють, але весь світ знаходиться в стані війни і самознищення. Ми повинні серйозно подумати: це саморуйнування", - сказав він журналістам.

Заяви Папи Римського про війну

Нагадаємо, влітку Франциск заявив, що не підтримує Путіна, однак вважає, що війну в Україні "могли спровокувати" або "не попередити".

Восени він назвав постачання зброї українській армії "морально прийнятними". Пізніше він зізнався, що посприяв обміну військовополоненими між Україною та РФ.

Він просив Путіна "зупинити спіраль насильства і смерті", а Зеленського - бути відкритим до серйозних мирних пропозицій.

Пізніше він говорив про велику повагу до "російського народу", якому "не властива жорстокість", з якою російські солдати діють в Україні.

У січні понтифік назвав війни, подібні до тієї, що йде в Україні, "злочином проти Бога і людства".

Вас також можуть зацікавити новини: