Після повернення до Грузії Хмаладзе помітив, що за ним стежили четверо осіб.

У Грузії під час протестів у Тбілісі, які тривають вже третій день, затримали Надіма Хмаладзе. Він воював проти російських загарбників на боці Збройних сил України.

Як зазначає грузинська служба "Радіо Свобода", затримання Хмаладзе підтвердили і в МВС Грузії. Це сталося на площі Свободи в Тбілісі 8 березня, близько 16:00. Чоловіка звинувачують в непокорі поліції та хуліганстві. У той день родичі шукали його декілька годин, поки адвокат не зʼясував, що він перебуває в СІЗО Загесі.

Адвоката Торніке Бакрадзе каже, що Хмаладзе затримали співробітники кримінальної поліції.

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"Ані він, ані я не бачили протоколу затримання. Йому в усній формі сказали, що йдеться про словесні образи, що важко довести – на момент затримання він не міг скоїти злочин, він давав інтервʼю журналісту", – наголосив захисник.

Хмаладзе одним із перших серед добровольців вирушив в Україну, аби допомогти протистояти російському вторгненню. 6 березня він повернувся в країну.

"Вранці 6 березня людина з України приїхала в Тбілісі, і, як він каже, його довше за всіх затримали на паспортному контролі і не пояснили чому. А після того, як він потрапив на територію юрисдикції Грузії, його постійно переслідували. 4 невідомих. Він вважає, що ці люди були співробітниками кримінальної поліції", – додав адвокат Хмаладзе.

Протести в Грузії

7 березня 2023 року у Грузії спалахнули протести. Люди вийшли на вулиці після того, як правляча партія "Грузинська мрія" схвалила в першому читанні "закон про іноагентів", який обмежує діяльність вільної преси. При чому аналогічний закон діє в Росії. Учасників протестів жорстко розганяли.

8 березня люди знову вийшли на вулиці Тбілісі. Протестувальники штурмували грузинський парламент та почали будувати барикади. Силовики застосовували сльозогінний газ та спецзвук для розгону протестувальників. Також протести підтримали в Батумі. Там акцію розпочали з гімну України.

9 березня протест продовжився. Люди виходять на вулиці в Тбілісі, Батумі і Кутаїсі.

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