Серед протестувальників є постраждалі.

Учасники акції протесту біля парламенту Грузії, спровокованої прийняттям парламентом у першому читанні "російського закону", кинули в силовиків "коктейлі Молотова". Момент у прямому ефірі показав телеканал Mtavari.

Зіткнення з силовиками посилилися після того, як правоохоронці застосували щодо демонстрантів перцевий газ і водомети.

Внаслідок дій поліції є постраждалі. Їх фото опублікувала "Студія Монітор". Бригади "швидкої допомоги", надають демонстрантам першу допомогу.

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Як пише SOVA, до місця проведення акції приїжджав призначений сьогодні омбудсмен країни Леван Іоселіані – з метою оцінити, наскільки пропорційно застосовується сила щодо учасників протесту. Демонстранти кинули в нього яйце, воно потрапило йому в голову.

На місці продовжує перебувати безпрецедентна кількість правоохоронців, спецназ.

Акції протесту в Грузії - що потрібно знати

7 березня парламент Грузії в першому слуханні прийняв скандальний "російський закон" або "закон про іноагентів". Йдеться про законопроект "про прозорість іноземного впливу". Його підтримала мінімально необхідна кількість депутатів - 76.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, виступаючи в ООН, заявила, що закон "буде вкрай шкідливим для демократичної трансформації" грузинського суспільства. Вона "висловила свою рішучу незгоду" з цим законопроектом.

Представники грузинської опозиції, НУО і журналісти, країни ЄС і США впевнені, що влада Грузії намагається перейняти російський досвід боротьби з "іноагентами" і створити в країні репресивний механізм. У Брюсселі заявили, що прийняття подібних законів несумісне з виконанням рекомендацій щодо набуття Грузією статусу кандидата в Євросоюз, а також з нормами і цінностями ЄС.

Напередодні розгляду закону під будівлею парламенту зібралися сотні громадян, незгодних з перспективною його прийняття. При спробі розігнати протестувальників силовики використовували газ і водомети.

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