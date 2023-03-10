Російська пропагандистка вважає, що у військ РФ не буде сентиментів щодо Тбілісі, адже там немає Києво-Печерської Лаври.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян вкотре показала рівень своєї кровожерливості й пригрозила народу Грузії ракетним ударом на тлі протестних акцій, які 7 березня почалися в Тбілісі.

У своєму Telegram-каналі вона заявила, що війська РФ можуть без сентиментів "шарахнути" по центру Тбілісі. Симоньян згадала про слова свого "друга" американського історика Стівена Коена, який ще 15 років "передбачив розпад України", заявивши, що після його смерті вона одна буде розбиратися в суспільно-політичній ситуації.

"Не залишилося у них кремленологів, і нікому їм підказати, що, в разі повторення серпня 2008-го, з Грузією ніхто цяцькатися не буде і війська туди посилати не буде, а просто шарахнуть одразу по Тбілісі, особливо не розбираючи", - заявила вона.

При цьому Симоньян вигадала одразу три причини для удару по Грузії: російським військам наразі "не до сентиментів", в Тбілісі немає Києво-Печерської Лаври, росіяни ніколи не вважали себе "одним народом з грузинами".

"Російська Федерація ніколи не була "Тбіліською Руссю". Так що даремно ось це все затіяли. Пошкодували б гарне місто та його темпераментних мешканців. Якщо вже вони самі себе не шкодують", - заявила пропагандистка.

Протести в Грузії - останні новини

Нагадаємо, що ввечері 7 березня в центрі Тбілісі почалися масові акції протесту проти прийняття закону "про іноагентів" з боку парламенту Грузії. Як відомо, зараз аналогічний закон "про іноагентів" прийнятий на території РФ. З його допомогою Кремль "закриває" роти ЗМІ, публічним особам та звичайним громадянам.

Народ Грузії не захотів стати новою жертвою узурпаторської стратегії РФ, яка поширює свій контроль на сусідні країни, маніпулюючи їх політикою, силовими органами та законами.

Після низки жорстких сутичок з силовиками біля стін грузинського парламенту, влада Грузії заявила, що відкликають закон з парламенту. Спільну заяву з цього приводу зробили представники правлячих партій "Грузинська мрія" і "Сила народу".

Однак це не втихомирило грузинський народ - люди вимагають від влади абсолютного курсу на євроінтеграцію.

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