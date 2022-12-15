З початку 2023 року навчання в американських інструкторів щомісяця зможуть проходити близько батальйона українських військових - 600-800 осіб.

Пентагон розширить програму підготовки для українських військових. Вона проходить на базі у Німеччині.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на двох американських посадовців, які коментували на умовах анонімності. За їхніми словами, президент Джо Байден вже схвалив відповідне рішення цього тижня.

Згідно з ним, з початку 2023 року навчання в американських інструкторів щомісяця зможуть проходити близько батальйону українських військових - 600-800 осіб. Як відомо, зараз навчання щомісячно проходять близько 300 осіб.

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Загалом, з початку повномасштабної війни інструктори з США навчили близько 3100 українців. Заняття проходили невеликими групами, яких готували до роботи з певними системами озброєння, як HIMARS.

Крім того, має зміниться сама програма тренування. Американці планують навчати більші групи, щоб вони відпрацьовували передові тактики ведення бою, у тому числі спільні навчання, коли піхота вчиться діяти у координації з артилеристами.

Як пояснюють джерела, змінити формат навчання вирішили саме зараз, оскільки раніше українське командування не могло відпускати з передової на навчання більшу кількість людей. З настанням зими інтенсивність бойових дій може бути нижчою.

Навчання українських військових

До весни 2023 року Німеччина навчатиме для Збройних Сил України до 5000 військовослужбовців.

Велика Британія також значно розширить програму підготовки українських військових, так, щоб вона передбачала навчання десятків тисяч солдатів. Програму підготовки українських військових у Британії президенту України Володимиру Зеленському запропонував британський прем’єр-міністр Борис Джонсон під час червневого візиту до Києва. Джонсон уточнив, що британські військові можуть забезпечити підготовку до 10 тис. українських військовослужбовців кожні 120 днів. 6 липня перша ротація українських військових прибула до Великобританії для навчань.

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