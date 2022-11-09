Вчора посол Росії у Ватикані заявив про участь Папи Римського в обміні полоненими.

На заяви Папи Римського про війну в Україні та росіян можна поглянути інакше, якщо він допомагає повертати полонених додому.

Так радник Офісу президента Олексій Арестович прокоментував повідомлення про те, що Франциск може брати участь у процесі обміну військовополоненими.

"Тепер, може, з цієї точки зору зможуть мої співвітчизники переоцінити слова Папи Римського, які тяжіють до балансу, я б сказав. Якби він не був зайдествован в процесі обміну, то це одна історія. А якщо задіяний, то зрозуміло, чому говорять такі слова", - сказав він в розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

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За його словами, людина, яка допомагає звільняти полонених, не може бути різкою у своїх оцінках.

"Жоден посередник не може. І тим більше посередник, що займається визволення полонених. Він повинен бути толерантним, гуманним, говорити правильні слова. Тому у мене питання: ви хочете, щоб він давав різкі оцінки, або щоб люди, в тому числі з "Азовсталі", повернулися додому?" - зазначив Арестович.

Що Папа Римський говорив про війну в Україні

Влітку Франциск заявив, що не підтримує президента РФ Володимира Путіна, але вважає, що війну "могли якось спровокувати", або "не попередити".

Водночас Папа говорив, що постачати Україні зброю для захисту "морально прийнятно".

У Казахстані Папа Римський заявив, що сприяв обміну військовополоненими між Україною та Росією.

У жовтні він звернувся до Путіна, "благаючи його зупинити, також і з любові до свого народу, цю спіраль насильства і смерті". А Зеленському він запропонував бути відкритим до серйозних мирних пропозицій.

Нещодавно Папа Римський сказав, що жорстокість, з якою армія РФ діє в Україні, не властива російському народу.

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