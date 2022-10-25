Книга Канта "Вічний мир" колись була власністю тодішньої бібліотеки польського університету у Львові.

Президент Франції Еммануель Макрон під час візиту до Італії подарував Папі Римському Франциску перше французьке видання книги "Вічний мир" Іммануїла Канта 1796 року.

На початку книги стоїть печатка польською мовою, яка показує приналежність книги до Академічного читального залу у Львові, пише Onet.pl.

У Польщі фото цієї культурної пам'ятки спричинило жваве обговорення. Роберт Пшель із Польського інституту міжнародних відносин написав у Twitter, що, судячи з печатки, книга колись була власністю тодішньої бібліотеки польського університету у Львові.

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Також є версія, що книгу Канта вивезли зі Львова під час Другої світової війни, вважає інша частина користувачів мережі.

Своє припущення озвучив швейцарський журналіст-розслідувач Арно Беда: за його словами, книгу купили в паризькій книгарні Hatchuel за 2500 євро. На сайті магазину сказано, що книга давно перебувала у французьких колекціях і в 1900-х роках потрапила до паризького книготорговця Люсьєна Бодена, на що буцімто вказує відповідна печатка.

Польський чиновник Аркадіуш Мулярчик радить дипломатичним службам звернутися до французьких органів влади з проханням спільно розібратися з походженням книги.

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