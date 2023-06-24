ЗМІ пишуть, що "вагнерівці" можуть дійти до Москви вже до 21:00

Перелякані російські олігархи і політики слідом за своїм президентом залишають Москву на тлі новин про те, що найманці ПВК "Вагнера" продовжують свій рух на столицю з метою "зупиняти" військове керівництво РФ.

Про це повідомляє видання "Важные истории".

Так, раніше сьогодні з Москви в бік Санкт-Петербурга, вилетів Іл96-300ПУ Путіна, на якому встановлено обладнання для управління армією. Пізніше даний борт зник з радарів біля Твері.

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Крім того, другий президентський борт Ту-214пу вилетів з Москви до Санкт-Петербурга о 14:44, який також обладнаний на випадок війни. Він зник з радарів над Гатчиною.

Крім російського диктатора Москву покидає і російська верхівка, частина з них вже приземлилася за межами РФ. Наприклад, віце-прем'єр Денис Мантуров на тлі заколоту Пригожина в паніці полетів з Москви до Туреччини.

А поки російські еліти на приватних літаках масово залишають Москву, ціни на авіаперельоти в Росії для звичайних жителів піднялися в 20 разів. Квитків з пересадкою або двома залишилося всього по кілька штук, а прямий переліт в Єреван (Вірменія) коштує 198 000 рублів (зазвичай він коштує близько 10 тисяч рублів).

Водночас вокзали в Ростові-на-Дону, захопленого ПВК "Вагнер", переповнені людьми, охочими виїхати з міста. Залізничний та автобусний вокзали міста забиті людьми, транспорту не вистачає. Перелякані ростовчани воліють сідати на будь-який напрямок, аби виїхати з міста.

Пригожин захоплює міста в Росії і йде на Москву

Вчора, 23 червня, Євген Пригожин заявив, що армія РФ обстріляла ракетами бійців його ПВК за наказом Міністра оборони Шойгу і Головнокомандувача ЗС РФ Герасимова.

Пригожин оголосив, що він буде мстити Шойгу і повів свою армію в бік Москви "зупиняти" військове керівництво Росії. Після захоплення військових об'єктів у Ростові-на-Дону вагнерівці почали діяти у Воронежі, який і відкриває дорогу на Москву. Зараз вони в Липецькій області: до Москви їм залишилося 300 кілометрів.

Російський диктатор хоче уникнути битви за Москву., тому він планує "точково" ліквідувати Пригожина, а найманцям "ПВК Вагнера" пообіцяти амністію. У Кремля немає серйозних військових резервів в районі столиці, тому обороняти Москву будуть розрізнені підрозділи чеченців, Росгвардіі, МВС і ФСБ.

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