Подальший сценарій російської кризи залежить від того, на чию сторону встануть російські силовики – Пригожина або Путіна.

Підрозділи "Групи Вагнера" йдуть на Москву з Воронежа. Подальший сценарій "кризи" визначиться в найближчі години в залежності від того, як себе поведуть російські силовики, повідомляє британська розвідка.

У своєму регулярному ранковому зведенні британці констатували, що ворожнеча між "Групою Вагнера" і Міноборони Росії переросла у відкрите військове протистояння. Після анонсованого Євгеном Пригожиним "маршу за свободу", найманці перейшли кордон між окупованою частиною України і Росією як мінімум в двох місцях.

Британська розвідка зазначає, що найманці "майже напевно" зайняли ключові об'єкти безпеки в Ростові-на-Дону, в тому числі штаб, який керує військовими операціями Росії в Україні. Одночасно підрозділи Вагнера просуваються на північ через Воронезьку область в напрямку Москви.

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Британці констатували, що є дуже мало свідчень прямих бойових зіткнень між "Вагнером" і урядовими силами безпеки РФ. Деякі з них, ймовірно, залишилися пасивними, оскільки поступалися Вагнеру.

"У найближчі години лояльність російських сил безпеки, і особливо російської національної гвардії, матиме ключове значення для того, як буде розвиватися криза. Це являє собою найсерйозніший виклик Російській державі за останній час", - вважає британська розвідка.

Бунт Пригожина і вагнерівців - останні новини

Президент Росії Володимир Путін виступив з терміновим зверненням по російському телебаченню. Він назвав влаштований Євгеном Пригожиним заколот "ударом в спину" і провів пряму паралель з революцією 1917 року. Путін пообіцяв "захистити державу від внутрішньої зради" і пригрозив заколотникам "неминучим покаранням".

На думку військового експерта Олександра Коваленка, "бунт" Пригожина - це не просто його особистий конфлікт з Міністром оборони Сергієм Шойгу, а прояв системного протистояння між ФСБ, креатурою якої вважають "групу Вагнера", і Міноборони РФ в цілому. Саме тому, вважає експерт, вагнерівці змогли без бою захопити Ростов, де повно силовиків.

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