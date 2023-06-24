Квитків з пересадкою або двома залишилося всього по кілька штук.

Прямих авіаквитків із Москви до Стамбула (Туреччина), Астани (Казахстан) та Тбілісі (Грузія) не залишилося. Така ситуація спричинена панікою, яка шириться країною у зв'язку з бунтом Євгена Пригожина та його ПВК "Вагнер".

Квитків з пересадкою або двома залишилося всього по кілька штук. А прямий переліт до Єревану (Вірменія) коштуватиме 198 000 рублів (зазвичай він коштує близько 10 тисяч рублів).

Збройний заколот в Росії - головне

У ніч на 24 червня 2023 року ватажок "Вагнера" Євген Пригожин оголосив війну ЗС РФ. Цьому передував нібито обстріл позицій "вагнерівців" з боку регулярної армії.

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Перші сутички трапилися у Ростовській і Воронезькій областях - саме тут розпочалася громадянська війна у Росії. Збиті гвинтокрили, а також стрільба були присутні у зіткненнях між найманцями Пригожина та солдатами ЗС РФ.

Володимир Путін екстрено покинув Москву на тлі збройного конфлікту ПВК "Вагнер" і кадрових сил ЗС РФ, пишуть ЗМІ.

Російські силовики почали споруджувати блокпости і оборонні позиції на підходах до Москви.

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