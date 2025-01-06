Суп впав у немилість через його "капіталістичне" походження.

У Північній Кореї під загрозою ув’язнення заборонили приготування популярного супу з сосисками через його походження з Південної Кореї. Про це пише британський таблоїд The Sun із посиланням на працівницю ринку з північної провінції Янган.

Будае-джіґе (Budae-jjigae) — гострий суп з локшиною, сосисками, шинкою, бобами та іншими інгредієнтами, придуманий у Південній Кореї і дуже популярний у цій країні. У 2017 році цей суп привезли до Північної Кореї, і він швидко набув популярності і там.

Однак у 2024 році Пхеньян заборонив приготування будае-джіґе через його південнокорейське походження. Кожен, хто продає його на вулиці або готує вдома, ризикує потрапити до трудового табору.

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"Продаж будае-джіґе на ринку припинився. Поліція та адміністрація ринку сказали, що всіх, хто буде спійманий у продажу, буде закрито", – розповіла продавчиня.

Північних корейців також можуть покарати і за інші речі, які є буденими в решті світу. Так, "Радіо Вільна Азія" у грудні повідомляло, що віднедавна влада значно посилила покарання за розлучення, яке формально не є забороненим в країні.

За словами корейців, з якими поспілкувалися журналісти, раніше за розлучення карали лише того з подружжя, хто його ініціював, навіть якщо це жінка, яка зазнавала фізичного насильства з боку чоловіка. Але тепер, після оформлення розлучення, обом загрожує ув'язнення на строк від 1 до 6 місяців.

"Я ходив до народного суду округу Кімджонсук... де 12 осіб отримали рішення про розлучення. Одразу після вироку їх перевели до повітового трудового табору", — розповіла виданню жителька північної провінції Янган, яка побажала залишитися анонімною.

Жінка розповіла, що з 2020 року кількість розлучень стрімко побільшала. З початком пандемії COVID-19 вся країна опинилася під локдауном, і більшості сімей було дуже важко заробляти на життя. Погані економічні умови призвели до розпаду багатьох шлюбів. Щоб подружні пари не розлучалися, уряд почав карати розлучених.

Інші новини про Північну Корею

Як писав УНІАН, Північна Корея запустила балістичну ракету середньої дальності, яка пролетіла понад 1100 км на схід, перш ніж впасти в море. Запуск, вочевидь, приурочили до візити американського держсекретаря Ентоні Блінкена до Сеула.

Також ми розповідали, що КНДР будує величезний ракетний фрегат, схожий на російський проект "Дерзкий". Цей корабель може стати найбільшим для Північної Кореї.

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