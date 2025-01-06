На тлі цього держсекретар згадав про поглиблення зв'язків Пхеньяна з Москвою.

Північна Корея запустила балістичну ракету середньої дальності, яка пролетіла понад 1100 км на схід, перш ніж впасти в море.

Виступаючи на пресконференції кілька годин потому, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що запуск підкреслив важливість співробітництва між США, Південною Кореєю і Японією, включно з обміном даними про ракети в режимі реального часу і проведенням тристоронніх військових навчань, передає Reuters.

"Сьогоднішній запуск - це нагадування про те, наскільки важлива наша спільна робота", - сказав американський чиновник.

Відео дня

Блінкен також згадав про поглиблення зв'язків Пхеньяна з Москвою. Він сказав, що США вважають, що РФ має намір поділитися космічними і супутниковими технологіями з Північною Кореєю в обмін на її підтримку війни проти України.

Запуски ракет Північною Кореєю

Запуск 6 січня був першим для Пхеньяна, починаючи з 5 листопада 2024 року, коли було запущено щонайменше сім балістичних ракет малої дальності.

Раніше Північна Корея заявляла, що працює над тим, щоб перевести свої ракети всіх дальностей на тверде паливо, оскільки їх не потрібно буде заправляти перед запуском, вони часто простіші й безпечніші в експлуатації та потребують менше логістичних зусиль.

Вас також можуть зацікавити новини: