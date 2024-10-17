У телефонній бесіді 16 жовтня Байден та Зеленський торкались цього питання.

Речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що Вашингтон обговорює з Києвом план перемоги, представлений президентом Володимиром Зеленським. Крім того, влада США займається й "іншими заходами" в контексті американської допомоги.

Американський чиновник під час брифінгу не став уточнювати журналістам свою минулу заяву про "продуктивні кроки", які Білий дім вбачає у даному плані. Як відомо, Зеленський ознайомив президента США Джо Байдена з цим документом під час візиту до Штатів у вересні.

"Я не збираюся вдаватися в різні деталі, окрім того, що скажу, що ми продовжуємо співпрацювати з урядом України щодо цього плану", - зазначив представник зовнішньополітичного відомства США.

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За його словами, очільники держав у телефонній бесіді 16 жовтня "очевидно" торкались питання плану перемоги України у війні з РФ.

"Я впевнений, що це була одна з тем розмови. І ми продовжуємо співпрацювати з ними щодо інших заходів, які, на нашу думку, не входять до плану, і які, на нашу думку, допоможуть Україні перемогти на полі бою та забезпечити справедливий і міцний мир", - додав речник.

План перемоги України

Вчора Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги. Він складається з 5 пунктів, три з яких мають секретні додатки. Серед них - негайне запрошення України до НАТО.

17 жовтня, Зеленський планує представити План перемоги України на саміті Євросоюзу.

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, додатки пунктів плану миру містять переліки цілей вглибині Росії для зменшення її військового потенціалу та засоби, що необхідні Україні для їх ураження та знищення.

Аналітик BILD Юліан Рьопке розкритикував цей план. За його словами, у плані немає жодного пункту, який міг би реально привести до перелому на полі бою.

Прес-секретар кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Києву потрібно "усвідомити" причини, через які РФ почала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року.

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