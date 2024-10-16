За словами радника керівника Офісу президента, у документі чітко зафіксовано "логіку фіналу війни", логіку того, що треба зробити Україна та партнерам.

Додатки пунктів плану миру містять переліки цілей вглибині Росії для зменшення її військового потенціалу та засоби, що необхідні Україні для їх ураження та знищення.

Про це в інтерв’ю YouTube-каналу РБК-Україна сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Він підкреслив, що зараз Україні потрібно перш за все від партнерів більше зброї. "Це єдиний вихід. Знову ж таки питання якої зброї. В додатках до Плану перемоги якраз таки проговорено, яка має бути зброя, щоб руйнувати логістику дуже далеко від лінії фронту, знищувати і об'єкти накопичення, і об’єкти виробництва, в тому числі, де буде накопичуватися жива сила в глибині РФ, які саме цілі будуть уражені, в якій кількості і скільки для цього треба зброї", - сказав Подоляк.

За його словами, у Плані чітко зафіксовано "логіку фіналу війни", логіку того, що треба зробити, виходячи "не з якоїсь абстрактної теорії, піар-потреби, а виключно з фактичного розуміння, що можна зробити в цій війні, щоб суттєво повпливало на Росію і примусило Росію до більш-менш адекватної поведінки".

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"Це не якісь феєричні спроби сказати: дайте нам якоїсь фантастичної зброї. Ні. Це достатньо конкретні речі – оце цілі, оце маштабування, оце стільки має бути інструментів. У вас на складі така-то кількість цих інструментів. А давайте, ми такий-то відсоток відправимо сьогодні, щоб він попрацював по території РФ. Оце міжнародне право має так працювати. Тут є абсолютно наскрізна логіка. Президент чітко говорить, що давайте зброю, інвестиції, бо це спільна проблема. Це інветиції у спільну безпеку", - зазначив Подоляк.

Мирний план Зеленського

Сьогодні Президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги. Він складається з 5 пунктів, три з яких мають секретні додатки. Першим пунктом визначено негайне запрошення України до НАТО.

За словами Президента, якщо почати рухатися конкретно з цим планом перемоги просто зараз, то, можливо, вдасться завершити війну не пізніше, ніж наступного року.

Завтра, 17 жовтня, Зеленський планує представити План перемоги України на саміті Євросоюзу.

Словацький прем'єр Роберт Фіцо заявив сьогодні, що є висока ймовірність швидкого закінчення війни в Україні, і натякнув на можливі новини з цього питання вже завтра.

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