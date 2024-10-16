Прес-секретар Путіна заявив, що Україні потрібно "усвідомити" причини, що призвели до нападу на неї РФ.

Прес-секретар кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков вважає, що в мирному плані, представленому сьогодні президентом України Володимиром Зеленським, не міститься нічого нового.

Як пише Reuters, зокрема, Пєсков заявив, що йому поки що важко коментувати те, що він поки що "не чув і не бачив".

"Напевно, коли вже будуть опубліковані заяви цілком, уже можна буде щось говорити. Але загалом уже стільки тижнів ведеться мова про якийсь ефемерний мирний план, однак, найімовірніше, це той самий план американців - воювати з нами до останнього українця, який тепер Зеленський закамуфлював і назвав "мирним планом", - заявив Пєсков.

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Він вважає, що нібито нічого нового в плані українського президента немає, а Києву потрібно "усвідомити" причини, через які РФ почала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року.

"Там може бути інший план, який може бути мирним. Це усвідомлення київським режимом безперспективності тієї політики, яку він проводить. І, скажімо так, розуміння необхідності протверезіти й усвідомити ті причини, які призвели до конфлікту навколо України", - сказав представник Путіна.

Зеленський представив План перемоги

План складається з п'яти пунктів і трьох секретних додатків. Серед них - негайне запрошення до НАТО і продовження операцій ЗСУ в РФ. Також пропонується розмістити в Україні "комплексний неядерний стратегічний пакет стримування", який має бути достатнім для захисту від будь-якої військової загрози з боку Росії. Крім того, план містить пропозицію для міжнародних партнерів щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів.

Водночас аналітик BILD Юліан Рьопке розкритикував цей план. За його словами, у плані немає жодного пункту, який міг би реально привести до перелому на полі бою.

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