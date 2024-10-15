Саміт має відбутися 17-18 жовтня 2024 року.

Президент України Володимир Зеленський виступить на саміті Євросоюзу 17-18 жовтня 2024 року, де має представити план перемоги. Про це повідомив на прес-конференції глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель після засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ.

"Ми розпочали сьогодні нашу Раду ЄС зі спілкування з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, який поінформував нас про ситуацію на полі бою, та прокоментував елементи плану перемоги, який президент Зеленський представить під час наступної Європейської Ради", – заявив чиновник.

Боррель зазначив, що під час обговорення на засіданні торкнулися і теми просування та доповнення української формули миру. Він наголосив, що Україну необхідно посилювати політичним та військовим шляхом, щоб примусити російського правителя Володимира Путіна до початку переговорів, водночас перспективу діалогу назвав "дуже віддаленою":

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"Ми вважаємо, що мир не можна плутати з капітуляцією", – акцентував європейський чиновник.

План перемоги України

Президент України Володимир Зеленський виступить перед Верховною Радою 16 жовтня. Як зазначив народний депутат України Сергій Лещенко, зараз є лише один привід для публічного виступу – представлення плану перемоги.

Офіційно всі пункти плану перемоги України не розкриваються, проте відомо, що одним із них є запрошення України до НАТО. Цей крок має посилити Україну зараз перед можливими майбутніми переговорами про припинення війни, вважає президент.

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