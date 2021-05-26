У заяві EASA зазначається, що повітряний простір Білорусі не є безпечним.

На тлі інциденту з примусовою посадкою літака Ryaniar в Мінську EASA рекомендувало авіакомпаніям уникати польотів через повітряний простір Білорусі.

Про це йдеться в заяві Європейського агентства авіаційної безпеки (EASA), передає DW.

"Обставини даного інциденту викликають серйозні сумніви в тому, що Білорусь поважає міжнародні правила цивільної авіації", - сказано в заяві.

"Дії, вжиті Білоруссю, рівносильні створенню підвищеного ризику для безпеки даного польоту. Вони поставили під сумнів здатність Білорусі забезпечувати безпечну повітряну навігацію", - йдеться в документі.

У зв'язку з цим EASA рекомендувало авіакомпаніям користуватися повітряним простором Білорусі лише в разі крайньої потреби.

Читайте такожВ "Украерорусі" розповіли, що робити українцям, які застрягли в Білорусі: покрокова інструкція

Примусова посадка літака Ryanair в Мінську: деталі

23 травня Білорусь підняла винищувачі, щоб посадити в Мінську літак Ryanair, яким із Афін до Вільнюса летів засновник опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.

Літак повернули до Мінська по команді білоруських диспетчерів через повідомлення про мінування, попри те, що відстань до Вільнюса була значно меншою. Після посадки літака Протасевича і його дівчину затримали. Протасевичу на батьківщині загрожує смертна кара.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки через посаджений в Мінську літак і планує обговорити це питання на рівні керівників блоку.

Авіакомпанія Ryanair в заяві вже після приземлення літака у Вільнюсі не згадала ключові обставини інциденту і заявила, що летіти до Мінська було ближче, ніж до Вільнюса, що не відповідає дійсності.

Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську розслідуватиме міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).

Україна з 00:00 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю. Також українським авіакомпаніям і літакам буде заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь. Таке рішення ухвалив уряд 25 травня через ситуацію з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олександр Топчій