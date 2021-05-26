Жінка не знає, що їй тепер робити, та просить про допомогу.

Українці, яким робили операції у Білорусі, після закриття авіасполучення не можуть повернутися додому.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла одна з таких пацієнтів, українка Анна Курілова.

Жінці 9 травня зробили операцію з трансплантації печінки, та тепер вона не знає, як бути, й просить про допомогу у відеозверненні.

«Україна вчора скасувала літаки з Білоруссю. Санкції. Закрила кордони до того, як забрати своїх! Я тут не сама. Тут половина відділення наших. Тих, кого Україна сама ж послала на лікування! – не може повірити вона. – Я не можу тут жити. Закінчується реєстрація. Мені потрібні дорогущі ліки (останній чек на 170 євро), які я не можу пропустити, бо печінка відторгнеться. Мені потрібні дорогущі аналізи та консультації лікарів (це для нас платно і дуже дорого). Мені потрібно жити тут».

За її словами, доїхати звичайною машиною вона не зможе, адже доведеться сидіти 12-20 годин. А в українському посольстві їй порадили найняти на власні кошти «швидку допомогу».

Читайте такожЗакриття авіасполучення з Білоруссю: у ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні«Це більше 1000 км! У мене мама. Троє дітей з інвалідністю. Яка «швидка»?! Це скільки тисяч доларів?! Мені на перебування тут збирали з миру по нитці… Як ви могли кинути нас?! Своїх? Може, держава попіклується тим, щоб забрати нас? Якщо ви одразу не подумали, що лишаєте таких, як я, беззахисних, безпорадних, порізаних на вулиці чужої країни?» – запитала жінка.

«Краще б дали померти до операції. До цього пекла, що я пережила. Заради чого? Щоб бомжувати на чужині?... Мені в житті не було так страшно. Я не вірила, що таке може бути», – додала вона.

Припинення авіасполучення з Білоруссю

Україна з 00:00 26 травня припинила авіасполучення з Білоруссю.

Українським авіакомпаніям і літакам буде заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

Таке рішення ухвалив уряд 25 травня через ситуацію з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську.

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Автор: Катерина Шварц