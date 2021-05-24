Влада Білорусі стверджує, що винищувач Міг-29 був піднятий в повітря вже після того, як екіпаж Ryanair розгорнув літак.

Повідомлення про бомбу на борту рейсу Ryanair, що 23 травня екстрено сів у Мінську, було зроблено від імені руху ХАМАС.

Про це під час прес-брифінгу заявив директор Департаменту з авіації Міністерства транспорту і комунікацій Білорусі Артем Сікорський, пише Onliner.

Він озвучив повідомлення, яке, як стверджується, надійшло вчора на електронну пошту Нацаеропорту.

"Ми, солдати ХАМАС, вимагаємо, щоб Ізраїль припинив вогонь у секторі Газа. Ми вимагаємо, щоб Європейський союз відмовився від підтримки Ізраїлю в цій війні. Відомо, що учасники Delfi Economic Forum повертаються додому рейсом 4978. У цей літак закладена бомба. Якщо ви не виконаєте наші вимоги, бомба вибухне 23 травня над Вільнюсом", - зачитав Сікорський.

За його словами, з урахуванням серйозності загрози, інформацію з аеропорту передали в "Белаеронавігацію". Рейс вилетів з Афін о 10:10 за Мінським часом, увійшов у повітряний простір Білорусі о 12:30.

"Після встановлення зв'язку між білоруським диспетчером та екіпажем повітряного судна, відразу ж була доведена інформація про загрозу, що надійшла. У цей момент екіпаж міг скористатися можливістю та ухвалити рішення повернутися до Львова, до Києва, сісти у Варшаві, продовжити політ до Вільнюса і так далі", - сказав директор департаменту.

Читайте такожМітинги, ЗМІ, інтернет: Лукашенко запровадив нові заборони та обмеження в БілорусіА о 12:34, за словами Сікорського, диспетчер запропонував скористатися Мінським аеропортом, при цьому коли екіпаж літака кілька разів уточнював джерела отримання інформації, йому повідомили, що первинні дані надійшли в Нацаеропорт Мінськ.

Сікорський стверджує, що до цього керівник польотів Мінського районного центру управління повітряним рухом кілька разів намагався додзвонитися до представництва компанії Ryanair в Литві, але зв'язатися не вийшло. Після отримання та уточнення інформації екіпаж рейсу о 12:47 встановив на борту літака код відповідача 7700, який вказує на наявність аварійної ситуації, і в радіотелефонному режимі запросив допомогу встановленою фразою MAD. Далі екіпаж повідомив, що вирішив здійснити посадку в Національному аеропорту Мінськ.

За словами директора департаменту, дані розшифровки переговорів між диспетчером і екіпажем свідчать про те, що тиску на ухвалення рішення з боку білоруських диспетчерів не було.

Своєю чергою командувач військово-повітряними силами та військами протиповітряної оборони Збройних сил Білорусі Ігор Голуб заявив, що винищувач Міг-29 був піднятий вже після того, як екіпаж Ryanair розгорнув літак у бік Мінська.

"Після відповідних процедур і погоджень мною було ухвалено рішення о 12:58 дати команду черговому екіпажу, і черговий екіпаж Міг-29 здійснив зліт о 13:04... О 13:04 екіпаж лише відірвав колеса від злітно-посадкової смуги, тобто жодного примусу заздалегідь на розворот повітряного судна біля державного кордону Білорусі не було", - заявив Ігор Голуб.

Екстрена посадка літака Ryanair в Мінську: деталі

В аеропорту "Мінськ" 23 травня екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс.

Після посадки влада країни затримала засновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який летів на цьому літаку і розшукується в Білорусі.

Повідомлялося, що причиною посадки стали дані про мінування літака. Водночас прибуття рейсу здійснювалося в супроводі військового винищувача МіГ-29, піднятого Білоруссю, у зв'язку з чим почала з'являтися інформація про перехоплення і примус літака до посадки.

Подія викликала реакцію у світовій спільноті. В Європейському союзі через інцидент викликали посла Білорусі та обіцяють наслідки.

Авіаційне агентство ООН, Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) заявила, що "дуже стурбована".

Президент України доручив підготувати рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю.

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Автор: Катерина Комолова