Під час аукціону виступив сам Зеленський, а також прем'єр Великої Британії Борис Джонсон.

У Лондоні на аукціоні зі збору коштів на потреби України продали знамениту флісову кофту президента Володимира Зеленського.

Про це пише The Telegraph.

Лот пішов з молотка за 90 тисяч фунтів стерлінгів. Початкова ціна - 50 тисяч фунтів стерлінгів.

Додамо, що перед початком торгів виступив прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Він закликав учасників аукціону не скупитися.

Під час аукціону виступив й Володимир Зеленський. Він похвалив Великобританію та "хороброго Бориса", який раніше відвідав Україну.

Раніше на благодійному аукціоні від "Prozorro.Продажі" поштову марку Русскій воєнний корабль, іді ...!" продали за 5 млн грн.

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