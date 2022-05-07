У Лондоні на аукціоні зі збору коштів на потреби України продали знамениту флісову кофту президента Володимира Зеленського.
Про це пише The Telegraph.
Лот пішов з молотка за 90 тисяч фунтів стерлінгів. Початкова ціна - 50 тисяч фунтів стерлінгів.
Додамо, що перед початком торгів виступив прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Він закликав учасників аукціону не скупитися.
Під час аукціону виступив й Володимир Зеленський. Він похвалив Великобританію та "хороброго Бориса", який раніше відвідав Україну.
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