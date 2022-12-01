У Міноборони Польщі заявили, що не розуміють, чому не можна передати цю ППО Україні. Українські військові вже навчились користуватись багатьма сучасними системами озброєння.

Німеччина хоче передати Польщі 8 одиниць ППО Patriot.

Водночас польський міністр оборони Маріуш Блащак закликав Берлін дозволити розташувати їх в Україні, пише місцеве видання Do Rzeczy.

На його думку, найкраще ППО Patriot працюватиме, якщо його розмістити на заході України. Відповідну рекомендацію міністр оборони отримав від офіцерів протиракетної та зенітної оборони.

Відео дня

Блащак додав, що це дозволить досягнути одразу двох цілей:

ефектичний захист польського кордону й території України;

через захист критичної інфраструктури України, українським біженцям не доведеться покидати свої домівки.

"Я також не розумію аргумент про необхідність навчання, який часто наводять, - увесь час країни, що підтримують, навчають українців використанню багатьох сучасних систем озброєння, зокрема й таких складних, як пускові установки HIMARS або система NASAMS", - обурився очільник Міноборони Польщі.

ЗРК Patriot для України: що відомо

Як відомо, 15 листопада на територію Польщі впали ракети. Після цього Німеччина запропонувала передати Польщі систему протиракетної оборони Patriot, щоб допомогти захистити повітряний простір.

У НАТО заявили, що таке рішення Німеччина може прийняти без додаткових консультацій з Альянсом.

30 листопада президент України Володимир Зеленський закликав Німеччину передати Україні систему протиракетної оборони Patriot.

Вас також можуть зацікавити новини: