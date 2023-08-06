Варшава розгортає все більше військ біля білоруського кордону.

Уряд Польщі розглядає можливість повного закриття кордону з Білоруссю для захисту країни. Це пов'язано з присутністю найманців ПВК "Вагнера" на території цієї РБ.

"Ми розглядаємо будь-які кроки, які будуть необхідні для захисту нашої території, захисту наших громадян, включаючи повну ізоляцію Білорусі, повне закриття кордону", - заявив заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський в інтерв'ю CNN.

За його словами, закриття кордону буде крайнім заходом, який Польща бажала б уникнути, але, якщо напади й спроби дестабілізації продовжуватимуться, то у Варшави не буде іншого виходу. Посадовець наголосив, що загроза з боку Білорусі є реальною й "вагнерівці" вже намагались проникнути на територію Польщі.

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"Ми очікуємо нових спроб атак на нашому кордоні, можливо, нових спроб порушення нашого повітряного простору", - зазначив Яблонський.

Він додав, що "вони намагатимуться продемонструвати, що можуть робити все, що їм заманеться". У відповідь на це Польща розгортає все більше військ поблизу білоруського кордону.

Польсько-білоруські відносини - останні новини

Після невдалого червневого заколоту у Росії бойовиків ПВК "Вагнер" почали перекидати у Білорусь разом з технікою.

23 липня Олександр Лукашенко скаржився Володимиру Путіну, що члени ПВК нібито рвуться до Польщі "на екскурсію".

При цьому частину бойовиків перекинули у бік так званого Сувальського перешийку (коридору). Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що це "крок до подальшої гібридної атаки на польську територію".

Пізніше, 1 серпня, два військові вертольоти Білорусі перетнули кордон з Польщею в районі Біловежі на дуже низькій висоті, через що їх не одразу змогли засікти радарами. Це викликало дипломатичний скандал.

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