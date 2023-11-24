Він вважає, що її не завершити за допомогою поставок зброї ЗСУ.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав війну між Україною та Російською Федерацією "замороженим конфліктом", який не можна вирішити шляхом надання зброї українській армії.

Після зустрічі з прем'єром Чехії Петром Фіалою в Празі він сказав, що хотів би, щоб Київ та Москва сіли за стіл переговорів. Однак він не пояснив, як цього досягти, пише Associated Press. "Немає сумнівів, що ми маємо різні погляди на деякі питання", - відповів йому Фіала.

Фіцо сказав, що поважає позицію Чехії. Він додав, що "не бачить причин" для поїздки до Києва, однак планує розмову з Денисом Шмигалем з приводу потреб України напередодні зими.

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Позиція уряду Словаччини щодо війни в Україні

Як відомо, 30 вересня в Словаччині пройшли позачергові парламентські вибори, на яких перемогла опозиційна партія Smer-SD, очолювана екс-прем'єром Робертом Фіцо.

Фіцо оголосив, що у народу Словаччині "є проблеми побільше, чим Україна". Згодом вони оголосили, що припиняють офіційну військову допомогу Україні.

У Міністерстві закордонних справ країни пообіцяли, що будуть дотримуватиметься контрактів на постачання зброї приватними компаніями. Вони запевняють, що підтримують прагнення України стати членом Європейського Союзу.

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