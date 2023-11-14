Голова МЗС країни повторив слова прем'єр-міністра Роберта Фіцо про те, що уряд Словаччини не допомагатиме Україні військовим шляхом.

Новий уряд Словаччини не надаватиме військову допомогу Україні, яка стикається з російською агресією, але дотримуватиметься контрактів на постачання зброї на рівні приватних компаній.

Про це в Брюсселі заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар після засідання Ради ЄС із закордонних справ, повідомляє TASR. Він зазначив, що Словаччина бажає припинення вогню в Україні, щоб стати мирною та інтегрованою країною, і висловив підтримку її амбіціям стати членом ЄС.

"Перш за все, ми хочемо, щоб якомога швидше були розпочаті деякі ініціативи, пов'язані з припиненням вогню і пошуком мирного вирішення цього конфлікту. Тому що нинішній хід війни виглядає замороженим і не призводить ні до якого результату. Давно пора виступити з подібними ініціативами, які Словаччина підтримає", - сказав Бланар.

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Він підкреслив, що Словаччина хоче допомогти українцям взимку і буде орієнтувати свою гуманітарну допомогу саме на це. За його словами, є також пропозиція в області розмінування, в якому словацька армія має багатий досвід і знає, як його передати.

"Словацька Республіка профінансує виготовлення для української сторони двох засобів розмінування Bozena IV, які повинні надійти на озброєння в Херсонській області на початку наступного року", - сказав Бланар.

Голова МЗС також повторив слова прем'єр-міністра Роберта Фіцо про те, що словацький уряд не допомагатиме Україні у військовому відношенні.

"Я чітко визначив позицію, що Словацька Республіка більше не надаватиме військову допомогу на урядовому рівні. Однак всі комерційні питання, пов'язані з контрактами на озброєння, є справою окремих компаній, які ведуть бізнес або працюють в Словаччині, і уряд не буде створювати будь-які перешкоди", - підкреслив Бланар.

Допомога Україні від Словаччини

Як повідомляв УНІАН, новий уряд Словаччини на чолі з Робертом Фіцо відмовився надавати Україні військову допомогу. Так, уряд не затвердив 14-й пакет військової допомоги Україні на суму 40,3 мільйона євро. У нього мали увійти: 4 мільйони одиниць патронів калібру 7,62 мм, 5172 одиниць великокаліберних боєприпасів для гармат калібру 125 мм, 140 ракет для системи протиповітряної оборони "Куб", вісім мінометів і 1200 мін.

14 листопада міністр оборони Словаччини Роберт Калінак на зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом підтвердив, що його країна більше не постачатиме зброю зі своїх складів Україні. При цьому Калінак зазначив, що Словаччина замість цього надає Україні гуманітарну, цивільну та технічну нелетальну допомогу.

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