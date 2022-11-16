Найбільш ймовірно це була ракета від української системи протиповітряної оборони, вважає Генсек НАТО.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг не вважає падіння ракети у Польщі провалом роботи систем протиповітряної оборони НАТО.

Столтенберг уточнив, що системи протиповітряної оборони НАТО готові до захисту від ракетних атак, але те, що трапилося 15 листопада у Польщі, не було атакою.

"Системи протиповітряної оборони на східному фланзі НАТО налаштовані на наш захист від атак. Ракети, крилаті ракети, балістичні ракети мають особливі характеристики, які ми відстежуємо на моніторі і робимо висновки, чи це атака, чи щось інше. Як я сказав, найбільш імовірно це була ракета від української системи протиповітряної оборони. І, звичайно, ця ракета не має характеристик атаки. Тому це пояснює, чому реакції були такими, як вони були. І це нічого не говорить про нашу спроможність захищатися від навмисних атак проти території НАТО", – заявив генсек Альянсу на брифінгу.

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Раніше Столтенберг відмовився звинуватити Україну в цьому нещасному випадку.

Ракета влучила в Польщу: що відомо

Як писав УНІАН, у вівторок, 15 листопада, після масованого удару РФ по Україні, дві ракети впали на територію Польщі - у Переводові, що за 8 км від кордону з Україною. В результаті загинули дві людини.

У МЗС Польщі заявляли, що йдеться про ракету російського виробництва. Президент Дуда пізніше поінформував, що немає точної інформації, хто саме запустив ракету.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав провести спільне розслідування.