Санна Марін сама оплатила витрати на його проведення.

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін здала тест на наркотики на тлі критики на свою адресу через відвідування вечірки.

Як сповістили у канцелярії прем'єр-міністра, тест був негативним.

"Тест на наркотики, взятий у прем'єр-міністра Санни Марін 19 серпня 2022 року, не виявив наркотиків. ... Довідку про дослідження на наркотики підписав лікар з гігієни праці Пааво Халонен", - йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що прем'єр-міністр сама оплатила витрати на його проведення, а детальну інформацію про те, які це були тести і як вони проводилися, можна отримати в канцелярії.

Як писав УНІАН, минулого тижня в Мережу потрапили відео, на яких 36-річна Санна Марін, що стала наймолодшим у світі очільником уряду в грудні 2019 року, проводить час на вечірці з фінськими зірками.

Марін публічно заявляла, що засмучена тим, що ролики, де вона танцює на приватній вечірці, потрапили в мережу, оскільки вони призначалися для перегляду друзями.

Санну Марін звинувачували в тому, що вона нібито приймала наркотики на вечірці. Прем'єр-міністр заявила, що ніколи не вживала наркотики і не бачила, щоб хтось робив це на вечірці, яку вона відвідала. Також вона погодилася пройти тест.

Вас також можуть зацікавити новини: