Санна Марін оглянула наслідки руйнувань, які залишили після себе окупанти.

Ірпінь відвідала прем'єр-міністр Фінляндії, голова Соціал-демократичної партії Санна Марін.

Про це повідомили в Ірпінській міськраді, нагадавши, що під час війни було пошкоджено понад 70% міста.

"Показали наслідки "русского мира", що залишили після себе окупанти. Обговорили питання допомоги у відновленні нашого міста", - зазначила секретарка міськради Анжела Макеєва.

Вона подякувала Фінляндії за позицію щодо територіальної цілісності України, запровадження жорстких санкцій проти Росії та військову підтримку й допомогу.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта прибув в Україну на запрошення свого українського колеги Дениса Шмигаля і відвідав Ірпінь.

"Рівні руйнування і насильства абсолютно нищівні. Я став свідком жорстоких, довільних і невиправданих нападів. Війна завжди стосується невинних людей. Сім'ї, в яких тут було життя, робота, їхній район, змушені були покинути все, щоб спробувати врятувати своє життя. Найбільше мене вражає насильство проти мирних жителів", - зазначив португальський прем'єр.

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