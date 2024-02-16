Політик був присутнім на засіданні суду, але в режимі відеозв'язку.

Російські пабліки опублікували останнє відео за участю російського опозиціонера Олексія Навального, про смерть якого сьогодні, 16 лютого, повідомила Федеральна служба виконання покарань.

Як повідомляє SOTAvision, у четвер, 15 лютого, Олексій Навальний взяв участь у засіданні суду в форматі відеозв'язку. На кадрах видно, що він з посмішкою вислухав суддю та навіть пожартував.

Після заслуховування рішення суду опозиціонер з посмішкою заявив, що надішле судді номер свого рахунку, щоб той поділився з ним грошима зі своєї зарплати, адже власні заощадження у нього закінчуються з кожним таким рішенням.

Помер Олексій Навальний - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого у російській колонії помер опозиційний політик Олексій Навальний. Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) заявила, що Навальному раптово стало погано після прогулянки. Медики не змогли його реанімувати.

Проект "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на джерела повідомляє, що у Навального нібито відірвався тромб.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував новину про смерть російського опозиціонера Олексія Навального у колонії. Як зазначив український лідер під час спільної прес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, Навального вбили за особистим наказом диктатора Володимира Путіна.

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