Президент України Володимир Зеленський прокоментував новину про смерть російського опозиціонера Олексія Навального у колонії.
Як зазначив український лідер під час спільної прес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, Навального вбили за особистим наказом диктатора Володимира Путіна.
"Щойно стало відомо, що в російській тюрмі загинув Олексій Навальний. Очевидно, він убитий Путіним, як і тисячі інших закатованих, замучених через одну цю істоту. Путіну все одно хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції", - сказав Зеленський.
Президент додав, що Путін повинен все втратити та програти, щоб не продовжувати свої злочини.
"Як би не було складно і які б не були виклики, ми маємо завжди пам'ятати: лише у єдності можна захистити життя. Путін завжди вбиває. Він сам по собі і є війна. Він не зупиниться. Його можна лише зупинити. І лише всім разом, у співпраці", - наголосив Зеленський.
Помер Олексій Навальний - що відомо
Як повідомляв УНІАН, 16 лютого у російській колонії помер опозиційний політик Олексій Навальний. Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) заявила, що Навальному раптово стало погано після прогулянки. Медики не змогли його реанімувати.
Проект "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на джерела повідомляє, що у Навального нібито відірвався тромб.
Взимку 2021 року російська влада відправила лідера "Фонду боротьби з корупцією" Олексія Навального до в'язниці на два роки і вісім місяців. У 2022 році йому збільшили термін, додавши ще дев'ять років позбавлення волі, звинувативши в шахрайстві. У червні у РФ почався над Навальним новий процес - опозиціонера звинувачують в "екстремізмі".
У квітні 2023 року адвокат Навального повідомив, що його підзахисного жорстоко побили в колонії.
Нещодавно Олексій Навальний, якого Кремль звинувачує в "екстремізмі" отримав 19 років колонії особливого режиму. Обвинувачення вимагало для нього 20 років позбавлення волі. Опозиціонера звинувачували за шістьма статтями. РосЗМІ повідомляли, що умови утримання Навального будуть дуже жорстокими.