Ця заява пролунала ще у 2021 році.

Президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена запитали, які наслідки чекають на російську владу після смерті російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії.

Так, один з журналістів нагадав американському лідеру його заяву після зустрічі з російським диктатором Путіним у Женеві в 2021 році. Тоді Байден сказав, що попередив його про "руйнівні" наслідки, якщо Навальний помре в російській в'язниці.

"Це було три роки тому. За цей час вони зіткнулися з величезною кількістю наслідків. Вони втратили і/або поранили понад 350 тисяч російських солдатів. Вони опинилися в ситуації, коли на них накладено величезні санкції в усіх сферах. І ми розмірковуємо над тим, що ще можна було б зробити", - відповів Байден.

Реакція США на смерть Навального:

Нагадаємо, 16 лютого російська Федеральна служба виконання покарань повідомила про смерть Навального. В Росії заявляють, що йому стало погано після прогулянки, бригада швидкої медичної допомоги не змогла його врятувати.

У своєму зверненні Джо Байден сказав, що відповідальність за вбивство Навального несе Володимир Путін. Він також закликав законодавців підтримати додаткове фінансування України, щоб країна була здатна оборонятися від жорстоких нападів і військових злочинів РФ.

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