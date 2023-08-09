За даними ЗМІ, зустріч може відбутися на Кліматичній конференції ООН, яка пройде в Дубаї в листопаді-грудні.

Президент ОАЕ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян заявив про своє бажання організувати зустріч президентів України і Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

Як повідомляє ліванська газета L'orient-Le Jour, зустріч може відбутися на Конференції ООН з клімату, яка пройде в Дубаї в листопаді-грудні.

Як зазначає видання, про дані плани поінформовані президент США Джо Байден і Папа Римський, які висловили згоду з ініціативою.

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У той же час, на даний момент ні Путін, ні Зеленський не підтвердили свою участь у цій конференції.

Можливість переговорів між Україною та Росією

Останнім часом з'являється все більше "посланців миру", які пропонують нібито завершити війну, провівши мирні переговори з РФ.

Зокрема, наприкінці лютого 2023 року Китай оприлюднив свій "мирний план" щодо України, запропонувавши припинити бойові дії і відмовитися від односторонніх санкцій.

Пізніше африканські країни також вирішили показати свої ідеї щодо встановлення миру в Україні. Крім того, Бразилія намагалася "помирити" Київ і Москву, також до цього приєдналася ПАР.

Крім того, Папа Римський надсилав свого представника до Києва і Москви для переговорів. Правда, після візиту в Росію представник Ватикану заявив, що у них немає мирного плану по завершенню війни в Україні.

Водночас Україна неодноразово заявляла, що не вестиме з Росією мирні переговори, поки ворожі війська перебувають на її території.

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