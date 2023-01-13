У Міноборони РБ заявили, що артилеристи готові до виконання "завдань за призначенням".

Білорусь привела в готовність підрозділи артилеристів. Рішення прийняли в рамках бойового злагодження спільного з Росією угруповання військ.

У Міноборони Білорусі заявили, що артилеристи готові до виконання "завдань за призначенням".

"Сьогодні в рамках проведення спільних заходів бойового злагодження регіонального угруповання військ (сил) Білорусі та Росії, артилерійські підрозділи 11-ї окремої механізованої бригади приводяться в готовність до виконання завдань за призначенням", - вказується в повідомленні.

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Військові навчання в Білорусі: що відбувається

Як повідомляв УНІАН, РФ і Білорусь регулярно проводять спільні військові навчання. Вже більше року російські війська безперервно перебувають на білоруській території. Станом на 28 грудня 2022 року в Білорусі перебувало понад 10 тисяч російських солдатів.

5 січня Міністерство оборони Білорусі анонсувало проведення спільних з Росією льотно-тактичних авіаційних навчань.

9 січня Росія перекинула у Білорусь ще один ешелон з технікою та особовим складом ЗС РФ.

Військовий експерт Олег Жданов 12 січня прокоментував нові військові навчання Росії та Білорусі. Він вважає, що РФ знайшла ще один спосіб, як тримати Україну в напрузі і відволікати наших військових на північний кордон.

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