У Махачкалі дуже жорсткі затримання і численні сутички протестувальників з поліцією.

У Махачкалі, столиці Республіки Дагестан (Північно-Кавказький федеральний округ РФ) проходить масштабний мітинг проти мобілізації. Правоохоронці намагаються розігнати протест силою, але мітингувальники дають відсіч.

Про це повідомляє Telegram-канал "Утро Дагестан", який координує акцію протесту.

Активісти вийшли на вулиці невеликими групами, після чого намагаються об'єднатися і повністю закрити центральні вулиці міста – Ярагского або Гамзатова. Протестувальники скандують "Ні війні, ні мобілізації".

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У центр міста у зв'язку з протестами стягнули силовиків. Правоохоронці намагаються точково витягати протестувальників з натовпу або ловити по вулицях і затримувати. Але мітингувальники відбивають всіх, кого намагаються посадити в машину поліції, скандують "Ганьба".

Активну участь у протесті беруть дівчата і жінки, діти. Жінки зупиняють машини правоохоронців, чоловіки – вступають з ними в бійку. Як повідомляється, фіксували випадки застосування поліцейськими сили до жінок.

Також повідомляється, що правоохоронці відкривали вогонь у повітря.

Правозахисна організація "ОВД-Инфо" зазначає, що в Махачкалі дуже жорсткі затримання на акції проти мобілізації, а серед тих, кого вже вдалося затримати, є матері маленьких дітей.

Організатори протесту закликають не давати правоохоронцям забирати протестувальників, а також називають всіх, хто сьогодні закликає дагестанців сидіти вдома, "прислужниками вбивць дітей".

Раніше повідомляли про намір продовжувати протест до ночі і вночі.

Часткова мобілізація в Росії: що варто знати

На тлі значних втрат російської армії у війні проти України політичне керівництво РФ прийняло рішення про мобілізацію. Як повідомляють російські ЗМІ, для кривавої війни проти України хочуть залучити більше мільйона чоловік.

Всупереч обіцянкам політичного керівництва країни, на війну відправляють всіх хто попадеться, в першу чергу – серед жителів глибинки. Наприклад, в Бурятії в першу ніч після оголошення мобілізації повістки роздавали вночі всім чоловікам у віці 18-72 років.

Рішення спровокувало акції протесту в містах Росії, які, однак, не можна назвати масовими. У 33 містах РФ цієї суботи затримали майже 800 протестувальників.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи акції протесту в РФ, зауважував, що вони демонструють настрої в національних республіках, жителі яких розуміють, що їх хочуть кинути на смерть.

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