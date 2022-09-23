За словами джерела, з обласних центрів рекомендували набирати людей на війну по мінімуму.

У рамках мобілізації в Російській Федерації планують призвати в армію 1,2 мільйона осіб.

Про це "Медузі" розповіло джерело, близьке до одного з федеральних міністерств.

Зазначається, що в Москві планують мобілізувати до 16 тисяч осіб. Ці цифри підтвердило джерело, близьке до одного з федеральних міністерств. Водночас в Санкт-Петербурзі, за даними Близького повпредству Північно-Західного федерального округу джерела, закликати на війну збираються близько 3,2 тисячі осіб.

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Російське керівництво рекомендувало з обласних центрів мобілізувати по мінімуму.

"Йдуть по сільських районах, там немає ЗМІ, опозиції і більше підтримки (війни - УНІАН)", - заявив співрозмовник.

Мобілізація в Росії

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

Однак, за даними ЗМІ, засекречений пункт указу про мобілізацію дозволяє призвати 1 млн осіб.

Оголошення мобілізації в Росії викликало хвилю протестів. Одну з таких акцій хочуть провести 24 вересня о 17:00.

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