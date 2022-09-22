Президент нагадав, що за півроку в Україні загинули понад 55 тис.російських солдатів.

Президент Володимир Зеленський звернувся до росіян з приводу мобілізації на війну проти України і закликав їх протестувати або здаватися в полон.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

"Коли Росія заявляє, що нібито хоче переговорів, а сама оголошує мобілізацію... Коли Росія знає чітку позицію України про неможливість дипломатичного процесу після проведення Росією будь-яких псевдореферендумів... Всім все ясно. Росія сама ховає перспективу переговорів своїми ж руками", - сказав Зеленський.

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Він звернувся до росіян російською мовою.

"У містах Росії пройшли протести проти мобілізації. І нехай і не масові, але вони були. І є. І це показник. Не тільки в Москві і Петербурзі. Ми знаємо реальний настрій в регіонах Росії. Ми бачимо, що люди в Дагестані, в Бурятії, в інших національних республіках і областях Росії розуміють, що їх просто кинули. Кинули на смерть", - зазначив президент.

Зеленський поставив питання, чому, наприклад, дагестанці "повинні гинути на Харківщині або під Донецьком".

"Та тому, що одна людина в Росії так вирішила - за всіх громадян Росії. Немає іншої причини. Так він хоче", - додав він.

Звертаючись до росіян, Зеленський підкреслив, що вони "вже співучасники всіх цих злочинів, вбивств і тортур українців".

"Тому що ви мовчали. Тому що ви мовчите. І зараз для вас час вибору. Для чоловіків в Росії - це вибір: загинути або жити, стати калікою або зберегти здоров'я. Для жінок в Росії вибір - втратити назавжди чоловіків, синів, онуків або все-таки спробувати захистити їх від загибелі, від війни, від однієї людини", - сказав глава держави.

Говорячи про кількість людей, яких хочуть мобілізувати в РФ, Зеленський зазначив, що повістки на 300 тис.осіб були надруковані і підписані заздалегідь, ще до того, як з'явилося рішення про мобілізацію.

"Наша розвідка це довела. Але російське керівництво готується забрати в армію до мільйона чоловіків - це те головне, про що вони зараз замовчують", - підкреслив президент.

При цьому, додав він, росіян "будуть брати всіх без розбору".

"Не тільки військових в запасі, а будь-яких чоловіків. Будь-кого, кого так залякають, щоб він боявся ухилятися від війни більше, ніж загинути на війні", - підкреслив Зеленський.

Він нагадав, що на цій війні за півроку загинули 55 тисяч російських солдатів.

"Десятки тисяч поранені, скалічені. Хочете більше? Ні? Тоді протестуйте. Боротися. Тікати. Або здавайтеся в український полон. Це варіанти для вас, щоб вижити", - сказав глава держави.

Звертаючись до російських матерів, Зеленський закликав не сумніватися, що діти високопоставлених чиновників на війні проти України не опиняться.

"Ті, хто приймають рішення у вашій країні, бережуть своїх дітей. А Ваших дітей навіть не ховають. А ми своїх повертаємо", - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис.осіб.

У Міністерстві внутрішніх справ України прогнозують, що під час першої хвилі мобілізації в Росії можуть призвати близько 40-50 тис.резервістів, оскільки на більшу кількість просто не вистачить екіпіровки.

У британській розвідці вважають, Росії доведеться вирішувати логістичні та адміністративні проблеми, щоб зібрати 300 тис.військовослужбовців, які навряд чи стануть боєздатними протягом місяців. Експерти відзначають, що навіть ця Обмежена мобілізація буде дуже непопулярною серед частини російського населення, і президент РФ Володимир Путін бере на себе значний політичний ризик в надії створити необхідну бойову міць. Також наголошується, що цей крок фактично є визнанням, що Росія вичерпала запас добровольців, які готові воювати в Україні.

Видання " Нова газета. Європа " з посиланням на джерело в адміністрації Путіна повідомило, що засекречений пункт указу про мобілізацію дозволяє Міноборони РФ мобілізувати 1 млн осіб.

За даними Генштабу ЗСУ, з 24 лютого по 22 вересня в Україні ліквідовано близько 55 тис.

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