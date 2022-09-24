За її словами, воєнкоми "вибішують людей, ось як спеціально, як на зло".

Головна редакторка пропагандистського Russia Today Маргарита Симоньян заявила про численні порушення під час часткової мобілізації в Росії.

Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

В емоційних дописах російська пропагандистка заявила, що мобілізують студентів і тих, хто не підходить за віком.

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"Вчора офіційно оголосили, що мобілізація не стосується студентів очних і вечірніх відділень. Сьогодні у військкоматах кажуть, що "це стосується тільки призовників, а не мобілізованих". Оголосили, що рядових набирають до 35 років. Повістки приходять сорокарічним", – заявила вона.

За її словами, воєнкоми "вибішують людей, ось як спеціально, як на зло".

"Неначе Києвом заслані", – приходить до висновку пропагандистка.

Вона також обіцяє збирати інформацію про всі неправомірні дії під час мобілізації та сприяти притягненню винних до відповідальності за законом про фейки за роздмухування паніки.

Часткова мобілізація в Росії: що варто знати

Як писав УНІАН, згідно з повідомленнями Міноборони РФ, Росія прагне залучити ще 300 тисяч осіб.

ЗМІ повідомляють і про плани країни, яка розв'язала війну проти України, залучити мільйон людей. З'являлися і повідомлення про плани призвати в армію 1,2 мільйона осіб.

Повідомляли також, що акцент роблять на мешканцях глибинки - де немає опозиції, ЗМІ, і рівень підтримки війни вищий.

Напередодні в країні значно посилили покарання за здачу в полон і дезертирство. Зараз обмежують виїзд чоловіків за межі РФ.

Після оголошення російського диктатора Володимира Путіна про часткову мобілізацію, частина росіян почали виходити на протести – вперше з весни. Акції протесту заплановані і на суботу, 24 вересня.

Також росіяни почали масово тікати з країни, в Європі думки про те, чи варто дозволяти в'їзд ухилянтам, розділитися.

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