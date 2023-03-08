Відносно затриманих вже відкрили адміністративні справи.

Грузинські силовики 7 березня затримали 66 осіб на мітингу під будівлею парламенту. Їх звинувачують у дрібному хуліганстві та непокорі законним вимогам поліції.

Грузинський телеканал Mtavari повідомив, що щодо затриманих відкриті адміністративні справи, які будуть передані до суду.

У Міністерстві внутрішніх справ Грузії почали слідство відповідно до статей 353 і 187 Кримінального кодексу країни через насильницькі інциденти на акції протесту біля парламенту.

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"З боку міністерства буде дана відповідна правова оцінка діям всіх осіб, які сприяли і організували переростання мирного протесту в насильницьку акцію" – йдеться в повідомленні силовиків.

При цьому наголошується, що від рук мітингувальників постраждали близько 50 співробітників МВС, деякі з них знаходяться в лікарнях. Серед постраждалих також звичайні громадяни.

Протести в Грузії - що відомо

7 березня під будівлею грузинського парламенту відбулися сутички мітингувальників з силовиками. Учасники акції протесту на площі Свободи, щоб висловити незгоду з діями парламентаріїв, а саме в раптовим прийняттям закону про "іноагентів". Документ є "копією" російського закону.

Представник ЄС негативно відреагували на рішення Парламенту Грузії. Глава зовнішньої дипломатії Жозеп Боррель зазначив, що закон про "іноагентів" може зіпсувати відносини з Грузією.

Місцеві ЗМІ повідомили, що у Грузії спостерігається ескалація на тлі масових протестів. Спецназ зайняв контрольні точки на території біля парламенту.

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