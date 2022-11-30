З 1 грудня в РФ набудуть чинності поправки до закону про "іноземних агентів", які використовуватимуть для репресій.

Кремль посилив репресії щодо "інакодумців", а з 1 грудня в РФ набудуть чинності поправки до закону про "іноземних агентів", спрямовані проти критиків та опонентнів диктаторському режиму Володимира Путіна.

Як повідомляє британська розвідка у Twitter, відповідні поправки Путін затвердив у липні 2022 року. Сам закон був ухвалений ще у 2012 році. Його активно використовували для репресій проти опонентів режиму.

Саме цей закон визначив поняття "іноземних агентів" - це фізичні особи або організації, які отримали фінансову підтримку з-за кордону. Тепер це поняття розширять тими, хто просто перебуває під невизначеним "впливом чи тиском" іноземних гравців. Мін'юст зможе публікувати особисті дані й адреси "іноагентів", що напевно наражатиме їх на ризик переслідування.

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"Нові закони ще більше розширять репресивні повноваження російської держави. Ця тенденція зберігається з того часу, як Путін повернувся на пост президента у 2012 році, але різко прискорилася після вторгнення в Україну", – заявили в британській розвідці.

Розвідники прогнозують, що Кремль превентивно, щоб запобігти посиленню внутрішнього інакомислення, оскільки "спецоперація" залишається невирішеною проблемою й усе більше впливає на повсякденне життя росіян.

Репресії в РФ: що відомо

Наприкінці вересня редим Путіна посилив репресії через оголошення часткової мобілізації. Зокрема, посилено поліцейські заходи.

На дорогах в окремих регіонах виставлені поліцейські блокпости, йдуть обшуки у будинках місцевих жителів, також проводяться пошуки людей, які спілкуються з українцями.

Крім того, Росія активно репресує українців на захоплених територіях. Найбільша хвиля репресій була перед проведенням так званих "референдумів".

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