Спецзагони розмістилися на частині проспекту Руставелі, яка прилягає до парламенту Грузії - знаходяться у стані готовності.

У Грузії спостерігається ескалація ситуації через масові протести, які громадяни організували у відповідь на прийняття закону про "іноагентів" з боку місцевих нардепів: спецназу вдалося зайняти контрольні точки по всій території біля парламенту.

За даними "ІнтерпресНьюс", силовикам вдалося відтіснити учасників мітингу і розміститися на частині проспекту Руставелі, яка прилягає до будівлі. Раніше вони також зайняли позиції на вулиці Чичинадзе й площі Свободи - це дозволило силовикам фактично "взяти в кільце" парламент, оточивши його з усіх боків.

ЗМІ пишуть, що в рамках розгону громадян спецзагони застосували водомети та сльозогінний газ, і відтіснили протестувальників за барикади.

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У Грузії почалися протести через закон про "іноагентів"

Нагадаємо, що ввечері 7 березня біля стін парламенту Грузії відбулися масові сутички громадян з силовиками: люди зібралися на площі Свободи, щоб висловити свою незгоду з діями парламентаріїв.

У цей день парламент прийняв законопроект про "іноагентів", який фактично є "копією" аналогічного Закону, прийнятого на території РФ. Його положення дозволяють оголошувати "агентами іноземного впливу" ті чи інші неурядові організації та видання за критику дій уряду або інших моментів.

В ЄС вже негативно відреагували на такий крок з боку парламенту Грузії. Глава зовнішньої дипломатії Жозеп Боррель зазначив, що закон про "іноагентів" може зіпсувати відносини між країною та організацією.

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