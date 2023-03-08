Він несумісний з цінностями і стандартами ЄС, сказав Боррель.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що законопроект про "іноагентів" може серйозно вплинути на відносини Грузії та ЄС.

Заява Борреля опублікована на сайті ЄС. "Це дуже погана подія для Грузії та її народу. Закон в його нинішньому вигляді ризикує надати стримуючий вплив на громадянське суспільство і ЗМІ з негативними наслідками для багатьох грузинів, які отримують вигоду від їх роботи. Цей закон несумісний з цінностями і стандартами ЄС", - йдеться в заяві.

Він зазначив, що прийняття закону суперечить заявленій Грузії меті вступу до Євросоюзу, яку підтримує переважна більшість громадян Грузії.

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"Його остаточне прийняття може мати серйозні наслідки для наших відносин. Європейський Союз закликає Грузію підтримати свою прихильність просуванню демократії, верховенства закону і прав людини і нагадує про право людей на мирний протест", - підкреслив він.

Протести в Грузії

Як відомо, вчора в Грузії в першому читанні схвалили законопроект про "іноагентів". Якщо він буде прийнятий, то "іноагентами" вважатимуть організації та ЗМІ, 20% доходу яких становить фінансування з інших країн.

Обурені люди вийшли на акцію протесту до будівлі уряду. Відбулися зіткнення з силовиками, людей розігнали і почали затримувати.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала учасників акції проти і пообіцяла ветувати цей законопроект.

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