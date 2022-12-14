На керівництво РФ не можна проектувати західний спосіб мислення, додала Джуліанна Сміт.

США і союзники по НАТО повинні бути готові до будь-яких непередбачуваних ситуацій, оскільки російський президент Володимир Путін є людиною безрозсудною.

Про це заявила посол Сполучених Штатів Америки у НАТО Джуліанна Сміт, пише Голос Америки. За її словами, повномасштабне вторгення РФ в Україну здивувало багато країн НАТО, оскільки дії Путіна не піддавалися ані політичній, ані економічній, ані військовій логіці.

Сміт вважає, що більше не можна проектувати західний спосіб мислення на сучасне керівництво Росії.

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"Я вважаю, що вони не змогли досягти своїх стратегічних цілей, але ми також визнаємо, що Путін не завжди узгоджує свої стратегічні цілі та свої наміри з можливостями. Тому я вважаю, що ми повинні бути обережними щодо будь-яких раціональних суджень, які ми проектуємо на нього. Він показав нам, що він є досить безрозсудний і непередбачуваний, і тому я вважаю, що ми повинні бути готові до будь-яких непередбачуваних ситуацій. Тому США, та я думаю, що в НАТО, ми віримо, що ми не повинні робити поспішних висновків, що якось це не заслуговує на всю нашу увагу зараз", - пояснила вона.

Посол відзначила, що Штатам необхідно стежити за тим, що відбувається в Росії та навколо України, попри зосередження на зростаючій загрозі з боку Китаю та у регіоні Тихого та Індійського океанів.

Допомога США Україні

Як відомо, Сполучені Штати з початку повномасштабного вторгнення РФ допомогають Україні протистояти російській агресії.

Вони неодноразово виділяли Україні гроші та війському допомогу, зараз очікується ще один пакет у розмірі 38 мільярдів доларів.

15 листопада США запровадили санкції проти глобальної мережі військових закупівель Росії. За даними ЗМІ, найближчим часом вони можуть ввести нові санкції проти РФ.

Також зараз розглядається питання відправки Збройним Силам України систем протиракетної оборони Patriot.

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