Також введено санкції проти осіб, пов'язаних з Кремлем.

Сполучені Штати Америки ввели санкції проти глобальної мережі військових закупівель Російської Федерації.

Як йдеться в заяві Державного департаменту США, оприлюдненому посольством США в Україні, Держдепартамент і Міністерство фінансів США вводять санкції проти міжнародних посередників і постачальників, включаючи мережу закупівель в Європі та Азії.

Державний секретар Ентоні Блінкен заявив, що у відповідь на розпочату Москвою війну проти України Сполучені Штати будуть продовжувати ламати ланцюжки військового постачання Росії та накладати високі витрати на тих, хто підтримує президента Володимира Путіна, а також всіх, хто підтримує агресію Росії проти свого сусіда.

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Так, санкції оголошені проти компанії Milandr через її діяльність в електронному секторі російської економіки.

"Це підприємство є російським розробником і виробником інтегральних мікросхем, що спеціалізуються на виробництві продукції мікроелектроніки. Milandr є частиною Московської військової науково - дослідної структури та брало участь в російських виставках зброї", - йдеться в заяві.

Також санкції вводяться проти трьох компаній, пов'язаних з Milandr: вірменської Milur Electronics LLC, яку Milandr використовував в якості підставної компанії для ведення бізнесу з іноземними партнерами; тайванської Sharp Edge Engineering Inc., підставної компанії, яка купувала мікроелектронні компоненти в азійських компаній; і швейцарської Milur sa, яку використовували співробітники та ділові партнери Milandr для координації фінансових переказів компанії Milur Electronics LLC.

Додатково вводяться санкції проти двох представників Milur sa і генерального директора як самого Milandr, так і Milur Electronics.

Крім того, під санкції потрапили члени сім'ї представника російської еліти, проти якого вже були введені санкції США, Сулеймана Керімова, включаючи його сина Саїда Керімова; його дорослих дочок Гульнару Керімову та Аміну Керімову; а також його дружину Фірузу Керімову. Міністерство фінансів також оголосило про санкції проти Нарімана Гаджиєва, головного фінансового посередника Керімова, і холдингової компанії в ОАЕ, пов'язаної з Гаджиєвим.

Разом з тим, санкції вводяться проти чотирьох французьких компаній з нерухомості, якими володіє Гульнара Керімова; проти громадянки Швейцарії Лорін Кац, яка є президентом цих чотирьох компаній; проти швейцарської організації, пов'язаної з Кац; проти мальтийско-російської компанії з управління літаками Emperor Aviation Ltd, яка координувала розкішні подорожі найближчих родичів Керімова, включаючи Гульнару Керімову, навіть після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Міністерство фінансів також додало вісім розкішних літаків, які експлуатує Emperor Aviation, до переліку заблокованого майна.

Ще санкції вводяться проти Олександра-Вальтера Студхальтера – ключового гравця у фінансовій мережі Керімова, восьми пов'язаних зі Студхальтером компаній в п'яти європейських країнах, а також двох його дорослих синів, які займають керівні посади в одній з компаній свого батька.

Санкції також поширюються на російського бізнесмена та інвестора Мурата Алієва, колишнього керівника інвестиційної фірми Керімова, і сім асоційованих компаній. Інга Реттіх, директор однієї з цих компаній, яка працює і на Studhalter, також підпадає під санкції.

До того ж санкції оголошуються проти двох швейцарських холдингових компаній, пов'язаних з Андрієм Гур'євим, відомим прихильником Володимира Путіна і колишнім російським сенатором, який знаходиться під санкціями США.

Війна в Україні та падіння економіки РФ:

24 лютого 2022 року РФ вдерлася в незалежну Україну.

Після вторгнення Росії в Україну агентство S&P знизило кредитний рейтинг РФ з ВВ+ до ССС-.

8 березня 2022 року S&P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній.

Росія допустила дефолт за своїм зовнішнім боргом, оскільки запропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах.

23 квітня 2022 року були названі терміни повного дефолту Росія.

27 червня 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт по суверенному боргу.

30 червня почалося стрімке падіння акцій "Газпрому". Того ж дня слідом за "Газпромом" почалося падіння акцій найбільших російських компаній.

Повномасштабна війна в Україні лише за один квартал відкинула економіку Росії на чотири роки. Вторгнення стало причиною одного з найтриваліших спадів в історії РФ.

24 серпня Reuters повідомив про те, що Росії вдалося уникнути економічної кризи через ціни на нафту.

Станом на 31 серпня Forbes повідомляв, що через фантазії Путіна про Україну 80% росіян залишилися без заощаджень.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Росія зібралася закупити 70 мільярдів доларів (близько 4,4 трильйона рублів) в "дружніх" валютах для уповільнення зростання курсу рубля.

У третьому кварталі основні економічні показники економіки РФ змінилися новим падінням.

Через вторгнення Росії в Україну країни Заходу ввели санкційні обмеження, які серйозно вдарили по російській економіці.

Москва не може знайти нові ринки для своєї нафти. Агресор має намір забезпечити собі нафтові ринки до того часу, коли 5 грудня набудуть чинності санкції Європейського Союзу щодо морського експорту російської нафти.

10 листопада 2022 року Міністерство торгівлі США позбавило Росію статусу країни з ринковою економікою.

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