Про це можуть оголосити вже цього тижня

У Міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки підтвердили журналістам наміри відправити Україні системи протиракетної оборони Patriot.

Неназваний високопосадовець сказав кореспондентці Голосу Америки у Пентагоні Карлі Бабб, що офіційно про це рішення можуть оголосити вже цього тижня, пише вона у мікроблозі Twitter.

"Представник оборонного відомства США підтвердив Голосу Америки, що Пентагон готується відправити батарею ракет Patriot в Україну, щоб допомогти захистити країну від російських ракет", - йдеться у повідомленні.

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Відзначається, що план Пентагону має схвалити міністр оборони Ллойд Остін, а пізніше його має підписати президент США Джо Байден.

Patriot для України: що відомо

Як відомо, американські комплекси мають потужні радари, тому можуть виявляти і розпізнавати понад 100 повітряних цілей.

До складу одного комплексу входять багатофункціональна радіолокаційна станція, пункт управління вогнем, пускові установки М901 з ракетами МІМ104, а також технічне обладнання.

Раніше представник Командування Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Гнат заявив, що установки Patriot могли б прикрити до 120 кілометрів лінії фронту.

Нагадаємо, що Польща неодноразово пропонували передати Україні Patriot, які їй запропонувала Німеччина, для захисту неба. Однак Німеччина відмовилася це робити.

Ввечері 13 грудня секретар РНБО Олексій Данілов опублікував у Twitter постер фільму під назвою "Patriot". Він написав, що американську класику "завжди приємно переглядати".

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