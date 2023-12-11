Водночас узгодити восьмий транш на 500 мільйонів євро для закупівлі зброї для України знову не вдалося.

Президент Російської Федерації Володимир Путін намагається створити новий імпульс у війні проти України. У зв'язку з цим Європейський Союз має прискорювати підтримку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель сказав на брифінгу після засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі.

Високий представник ЄС зазначив, що сьогодні увага зосереджувалася на шляхах надання допомоги Україні для перемоги в її оборонній війні проти російської агресії. За його словами, глава МЗС України Дмитро Кулеба особисто розповів про останній розвиток подій.

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Як сказав Боррель, нині Україна докладає зусиль на двох фронтах: на військовому та на шляху до започаткування переговорів про вступ.

"На військовому фронті Росія перегруповується, мобілізує більше солдат, отримує і виробляє більше військового обладнання. Ми повинні підтримати Україну в протидії цьому", – сказав Боррель.

Він наголосив, що Путін "намагається створити новий імпульс у його війні проти України". Зокрема, це відбувається на тлі настання зими і оголошення про його амбіції знову балотуватися у президенти РФ.

Боррель нагадав, що минулої ночі Росія здійснила першу атаку із запуском балістичних ракет на Київ за більше, ніж два місяці. Також Росія продовжує завдавати ударів по цивільному населенню, об'єктах інфраструктури і експорту.

"Ми повинні зробити усе можливе, аби уникнути перемоги путінської Росії. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну. Ми вже започаткували діалог і експертні консультації з Україною щодо майбутніх безпекових зобов'язань. Ми повинні надавати оперативну і військову підтримку, але ми також повинні працювати над передбачуваним довгостроковим фінансуванням. Сьогодні на зустрічі переважна більшість міністрів були дуже чіткими: це не момент для послаблення нашої підтримки України, а навпаки, це момент для посилення і прискорення підтримки", – наголосив Боррель.

Як зауважив європейський топ-дипломат, для цього всі в ЄС повинні залишатися у єдності і посилювати європейську оборонну промисловість, а також допомогти Україні збільшити її власне оборонне виробництво.

При цьому, зі слів Борреля зрозуміло, що восьмий транш на 500 мільйонів євро для закупівлі зброї для України знову не вдалося погодити.

"Ми повинні погодити восьмий пакет в рамках Європейського фонду миру, який досі не схвалений. І нам треба підтримати нове наповнення Європейського фонду миру обсягом на 5 млрд євро. Я очікую, що лідери Європейського Союзу дадуть вказівки щодо цих важливих рішень пізніше на цьому тижні", – сказав Боррель.

Допомога Україні: важливі новини від партнерів

Державний міністр з європейських справ Німеччини Анна Люрманн підтвердила, що її країна в 2024 році подвоїть військову допомогу Україні – загальну суму збільшать з 4 млрд євро до 8 млрд.

Крім того, протягом наступного року Берлін планує передати Києву 200 тисяч снарядів. Зазначається, що зараз німецька оборонна промисловість збільшує виробничі потужності.

Тим часом у Швеції заявили про виділення Україні понад 130 мільйонів доларів "зимової" допомоги. Зокрема, гроші підуть на підтримку населення.

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