Очільник Міністерства закордонних справ України сьогодні вперше з початку повномаштабного вторгнення РФ проведе особисту зустріч з угорським колегою.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що відмова на поточному етапі історії від започаткування переговорів про вступ України в Європейський Союз матиме руйнівні наслідки для усіх на континенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав на брифінгу перед початком засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ і зустрічі Східного партнерства в Брюсселі. Кулеба зазначив, що зустріч Європейської Ради на рівні лідерів країн-членів ЄС 14-15 грудня буде дуже складною не лише через питання, пов'язані з Україною, але й інші питання, бо процес розширення є широким і стосується інших держав.

При цьому, як зазначив глава МЗС, нині на порядку денному перебуває чотири конкретні питання, пов'язані з Україною: початок переговорів про вступ, створення Українського фонду на 50 млрд євро на період 2024-2027 років, продовження фінансування Європейського фонду миру для закупівлі зброї для України, і схвалення 12-го пакету санкцій проти Росії.

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"Але найважливіше рішення, звичайно, це відкриття переговорів про вступ", - повідомив Кулеба і додав, що прибув сьогодні на засідання Ради ЄС переважно для обговорення підготовки до саміту ЄС 14-15 грудня.

"Я не можу уявити і навіть не хочу говорити про руйнівні наслідки, які з'являться, якщо Європейська Рада не зможе ухвалити це рішення не лише стосовно України, але у ширшому сенсі стосовно питання розширення у цілому", - наголосив Кулеба.

Глава МЗС наголосив, що Україна виконала свою "домашню роботу" і очікує, що Євросоюз виконує свою частину. Він нагадав, що Україна до березня 2024 року має впровадити чотири закони і продемонструвати прогрес у боротьбі з корупцією.

Як сказав Кулеба, з цих чотирьох законів Верховна Рада України три вже схвалила і вони вже підписані президентом Володимиром Зеленським. Ці закони стосуються Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного антикорупційного бюро та освіти і застосування мов національних меншин відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії. Також глава МЗС запевняє, що четвертий законопроект про лобіювання буде теж схвалено.

Кулеба переконаний, що зміни у законодавстві стосовно мови в освіті для нацменшин повинні усунути занепокоєння Угорщини. У зв'язку з цим Кулеба повідомив, що сьогодні проведе першу персональну зустріч з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну. "Цей факт говорить сам за себе. Ми продовжуємо діалог і говоримо з Угорщиною. І як я сказав, Україна змінила своє законодавство стосовно освіти і використання мов національних меншин у той спосіб, як цього хотіла Угорщина. Цей факт має поважатися", - наголосив Кулеба.

Він вважає, що ставки є одночасно дуже високими як для України, так і ЄС. За його словами, якщо рішення про початок переговорів не буде схвалено, це буде дуже демотивуючим чинником для українців, але для ЄС це надішле сигнал на континенті, що ЄС "нездатний ухвалювати рішення історичного характеру і дотримуватися обіцянок".

Як сказав Кулеба, це буде нищівне рішення як для України, так і Євросоюзу. Міністр сказав, що якщо Угорщина заблокує початок переговорів про вступ, то це не зупинить процес, розширення відбудеться, а Україна стане членом ЄС. Але цей процес відбуватиметься із затримкою.

"Але ви не можете зупинити колесо історії від повороту. Я не маю сумніву, що процес розширення продовжиться. Україна стане членом ЄС. Питання лише полягає у тому: чи хтось буде здатний призупинити це, і такий результат дорого обійдеться, або ми прослідуємо безперешкодно і ніхто не повинен буде шукати варіанту збереження обличчя", - сказав Кулеба.

Важливі новини - сьогодні це варто знати про шлях України до вступу в ЄС

Як повідомляв УНІАН, чинний уряд Угорщини на чолі з Віктором Орбаном послідовно веде політику, що шкодить євроінтеграційним прагненням України та підриває обороноздатність нашої держави. Орбан неодноразово заявляв про те, що виступає проти переговорів про вступ України в ЄС.

Єврокомісія у листопаді рекомендувала країнам-членам ЄС почати переговори про приєднання України.

Європейська Рада 14-15 грудня збереться на рівні голів держав і урядів країн-членів, щоб розглянути питання започаткування переговорів про вступ України. Зокрема, може бути ухвалене організаційне рішення про переговорні рамки майбутніх перемовин.

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