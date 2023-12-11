Це буде найбільша на сьогодні підтримка в рамках двосторонньої допомоги Києву від Стокгольма.

У понеділок, 11 грудня, в уряді Швеції заявили про виділення Україні 1,4 мільярда крон (більш ніж 134 мільйонів доларів). Кошти, зокрема підуть на підтримку населення у зимовий період

Новий пакет допомоги представили прем’єр-міністр країни Ульф Крістерссон і міністр допомоги Йохан Форсселл, повідомляє SVT.

"Це найбільша на сьогодні підтримка в рамках двосторонньої допомоги Швеції Україні", – зазначив Крістерссон.

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Більша частина грошей – 900 мільйонів крон (86 мільйонів доларів) – піде до фонду Світового банку для відновлення України. Фонд підтримує інфраструктуру України в сферах енергетики, житла, охорони здоров'я та транспорту.

Кошти з бюджету допомоги Швеції підуть, зокрема, на закупівлю обладнання для опалення та передачі потужностей в українській електромережі. Також йдеться про інші заходи, які допомагають українцям пережити зиму, як створення притулків.

За словами Форссела, саме це користувалося попитом з боку української сторони.

"Цим пакетом ми хочемо допомогти Україні як побудувати нове, так і відремонтувати зруйноване", – підкреслив Форсселл.

Допомога Україні від ЄС

Раніше УНІАН писав, що Європейський Союз знайде способи надати більшу фінансову підтримку Україні, навіть якщо Угорщина накладе вето на неї.

Водночас прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив заблокувати кроки з надання Києву 50 мільярдів євро у вигляді бюджетної підтримки до 2027 року та з євроінтеграції. Водночас Україна значною мірою покладається на економічну допомогу Заходу.

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