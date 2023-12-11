Чиновниця також додала, що поточний тиждень є вирішальним для ЄС і України щодо питання про початок переговорів про вступ.

Державний міністр з європейських справ Німеччини Анна Люрманн підтвердила, що її країна в 2024 році подвоїть військову допомогу Україні. Передбачена на підтримку Києва сума становить 8 млрд євро.

"Федеративна Республіка Німеччина подвоїть військову підтримку України наступного року з 4 мільярдів до 8 мільярдів", – заявила Люрманн перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ.

Чиновниця також додала, що поточний тиждень є вирішальним для ЄС і України щодо питання про початок переговорів про вступ. Вона запевнила в чіткій позиції Німеччини щодо євроінтеграції України.

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За словами Анни Люрманн, 26 членів Євросоюзу дуже згуртовані в тому, що хочуть початку переговорів.

Допомога Україні: інші новини від партнерів

Велика Британія і Норвегія створили "морську коаліцію", щоб допомогти Україні зміцнити позиції в Чорному морі. В рамках ініціативи Лондон передасть Києву два мінних тральщики.

Кількома днями раніше Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги. У пакет увійшли боєприпаси, безпліотники, гранатомети та інше обладнання.

6 грудня про новий пакет допомоги оголосила Велика Британія. Йдеться про зимовий пакет гуманітарної допомоги на загальну суму 47 млн доларів. Ці гроші є частиною гуманітарної допомоги Великобританії Україні у розмірі 127 млн фунтів стерлінгів, розрахованої на 2023-2024 роки.

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